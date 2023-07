Nothing Phone (2) senza segreti: arriva l'hands on di Marques Brownlee

Di Nothing Phone (2) sappiamo quasi tutto, e quando mancano davvero pochi giorni dalla presentazione ufficiale arriva un filmato da parte di uno degli youtuber più popolari che ha avuto modo di metterci su le mani in anteprima.

Marques Brownlee infatti nella serata di ieri ha pubblicato sul proprio canale il filmato che trovate in apertura, dove si vede l’unità “reale” del dispositivo che come previsto somiglia molto a Phone (1). A spiccare sono i glifi LED sul retro, che erano stati già mostrati nei teaser pubblicati nelle scorse ore sul web dalla stessa Nothing.

Tuttavia, Nothing Phone (2) non sarà una copia identica del suo predecessore: sulla parte anteriore è presente lo stesso display con cornici simmetriche, ma a cambiare è il ritaglio della fotocamera che è posizionato centralmente e non lateralmente.

Sul retro troviamo la cover trasparente che mostra i glifi LED, ma Nothing li ha divisi ulteriormente per aprire le porte a più opzioni di personalizzazione: lo smartphone ha 33 zone di illuminazione piuttosto delle precedenti 12, ed una di queste ne ha 16 per un controllo ancora più granulare. Brownlee nel filmato mostra le varie funzioni a cui si può accedere tramite i LED posteriori.

Nel video si può vedere anche la configurazione della fotocamera a doppia lente. Ovviamente ne sapremo di più l’11 Luglio 2023.