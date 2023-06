Nothing Phone (2) ha sempre meno segreti: trapelano anche i prezzi europei

A poche ore dalla pubblicazione del rapporto secondo cui Nothing potrebbe presentare uno smartwatch, il sito web Slashleaks ha pubblicato un altro dettaglio molto interessante sulla scheda tecnica del prodotto.

Il leaker Tehkard, che ha una percentuale di precisione del 92% sul portatile, ha pubblicato le varianti ed i prezzi che dovrebbero essere proposti in Francia e quindi nella maggior parte delle nazioni del Vecchio Continente.

Il modello da 256 gigabyte, che sarà disponibile in bianco e nero,dovrebbe avere un prezzo di 729 Euro, mentre la variante con 512Gb di storage (che potrà essere acquistata nelle stesse colorazioni) potrebbe costare 849 Euro.

Per fare un confronto con Nothing Phone (1) annunciato lo scorso anno, il dispositivo in Italia ha avuto un prezzo di 499 Euro per il modello 8/128GB nella colorazione black, 529 Euro per la variante 8/256GB e 579 Euro per il modello 12/256GB.

Qualora tali rumor dovessero rivelarsi veritieri, quindi, i prezzi potrebbero essere un pò più alti: nel leak però non è indicata la RAM presente, un elemento cardine che potrebbe far spostare i giudici in positivo o meno da parte degli utenti, oltre che le intenzioni d’acquisto.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di prendere con le pinze i rumor di questo tipo.