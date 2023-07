Nothing Phone(2), spuntano tante nuove immagini: cambia l'Interfaccia Glifo

Ormai Nothing Phone(2) non ha più segreti: negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un'impennata nelle anticipazioni sullo smartphone, con l'hands-on del guru tech Marques Brownlee e la prima scheda tecnica del device. Ora, però, online arriva anche una pletora di nuovi scatti del telefono.



La fonte da cui arrivano le immagini è Evan Blass, anche noto come evleaks su Twitter. Il leaker ha svelato che quelle che ha riportato sul web sono delle fotografie del marketing di Nothing Phone(2), che ci mostrano lo smartphone nelle sue due colorazioni, che quest'anno saranno Bianco e Grigio Scuro.



Le immagini confermano che Nothing Phone(2) offrirà un redesign minore rispetto al predecessore, con un'Interfaccia Glifo leggermente rinnovata e una striscia LED incurvata e con un design appena rivisto, ma che mantiene l'iconica forma del dispositivo di debutto dell'azienda di Carl Pei. La nuova Glyph Interface sarà dotata di 11 segmenti LED con 33 zone di luminosità diverse, contro i 5 LED e le dodici zone di quella di prima generazione.



Passando al pannello frontale, Nothing Phone(2) avrà dei bordi simmetrici e una selfie-camera con punch-hole in posizione centrale. Sul retro del device, invece, possiamo notare che lo smartphone manterrà la solita configurazione dual camera, con una lente principale e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP ciascuno, in cambio dei quali Nothing ha sacrificato il teleobiettivo dello smartphone (esattamente già fatto lo scorso anno).



Vi ricordiamo infine che Nothing Phone(2) sarà presentato l'11 luglio, dunque la prossima settimana, e dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di questo mese. Lo smartphone sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e di una RAM da 8 o da 12 GB, insieme ad uno storage da 128 o 256 GB e ad una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida cablata a 33 W.