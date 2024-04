Nothing Phone (2) in SUPER SCONTO su Amazon: quasi 200 Euro in meno

Poco dopo aver riportato lo sconto sul Samsung Galaxy S22 Ultra proposto da Amazon, ci spostiamo nuovamente sul sito americano per parlare di un’altra promozione con protagonista un altro smartphone.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Nello specifico, Nothing Phone (2) può essere acquistato a 539,01 Euro, ovvero il 26% in meno rispetto ai 729 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per lunedì se si effettua l’ordine entro 8 ore e 45 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è possibile scegliere la dilazione a tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi analoghi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse nei confronti del prodotto.

Nothing Phone (2) è dotato di un display LTPO OLED da 6,7 pollici, batteria da 4700 mAh e certificazione IP54. La variante in questione include 12GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

