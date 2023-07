Nothing Phone (2) ufficiale in Italia: prezzi e specifiche dello smartphone che brilla

Dopo settimane di anticipazioni su Nothing Phone (2), è arrivato il momento clou. Carl Pei e soci hanno infatti svelato al mondo il loro secondo smartphone, che mette in evidenza novità come un'interfaccia Glyph rinnovata e un processore più vicino al mondo flagship. Signore e signori, date il benvenuto a Nothing Phone (2).

Nel corso dell'evento di presentazione dell'11 luglio 2023, che è andato in onda sul canale YouTube di Nothing e ha visto la partecipazione del ben noto youtuber Casey Neistat, sono infatti stati rivelati tutti i dettagli relativi al dispositivo, così come possiamo a questo punto fornirvi tutte le indicazioni del caso in merito alla disponibilità nel nostro Paese.

Partendo dalla scheda tecnica di Nothing Phone (2), quest'ultima comprende uno schermo flexible OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel), refresh rate fino a 120Hz e foro per la fotocamera posto in alto al centro, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12GB di RAM, 128/256/512GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 50MP (f/1.88, Sony IMX890) + 50MP (f/2.2, Samsung JN1, ultra-wide, 114 gradi), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.45, Sony IMX615) e una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica a 45W. Non mancano ricarica wireless Qi a 15W, ricarica inversa a 5W, 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.3. Le dimensioni del dispositivo sono di 162,1 x 76,4 x 8,6 mm, per un peso di 201,2 grammi.

Va poi detto che di mezzo ci sono diverse novità, da un'interfaccia Glyph rinnovata (ora con 11 segmenti LED e 33 zone di luminosità) alla possibilità di creare suonerie personalizzate mediante il cosiddetto Compositore Glyph, passando per una nuova identità visuale garantita dalla personalizzazione software Nothing OS 2.0 (basata su Android 13). Ci sono insomma diversi aspetti da tenere in considerazione al netto della scheda tecnica, ma ci sarà sicuramente modo di scendere maggiormente nel dettaglio tra un po' di tempo (come potete notare dalla presenza delle foto in calce, stiamo mettendo sotto stress il dispositivo).

Arrivando a prezzi e disponibilità in Italia, i preordini inizieranno dalla mezzanotte del 17 luglio 2023 e potreste sicuramente voler tenere d'occhio il portale ufficiale di Nothing per maggiori dettagli. In ogni caso, il prezzo di partenza è di 679 euro per il modello da 8/128GB (in esclusiva, per l'appunto, per il sito Web di Nothing). L'effettiva disponibilità dello smartphone sul nostro mercato inizierà nella giornata del 21 luglio 2023. Per il resto, il costo per la variante da 12/256GB è fissato a 729 euro, mentre quello per il modello più prestante da 12/512GB è pari a 849 euro.

Per il nostro Paese c'è poi una partnership con l'operatore WINDTRE, che consentirà agli utenti di poter acquistare in anteprima, ovvero a partire dal 15 luglio 2023, la cosiddetta Nothing Phone (2) Launch Edition. A cosa si fa riferimento? In parole povere, si tratta di un bundle che include lo smartphone, più precisamente il modello da 12/512GB, in abbinata con degli auricolari Nothing Ear (stick) in omaggio. Il tutto nei WINDTRE Store selezionati: sarà inoltre possibile acquistare la variante da 12/256GB in quel contesto a partire dal succitato 21 luglio 2023.