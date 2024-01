Nothing Phone(2a) in arrivo: svelate tutte le specifiche, lancio al MWC?

Ormai Nothing Phone(2a) è imminente: dello smartphone conosciamo gran parte della scheda tecnica, il design e persino prezzo e colori di lancio. Con un reveal di Nothing Phone(2a) fissato per il MWC di Barcellona (quindi tra il 26 e il 29 febbraio), lo smartphone di Carl Pei inizia a farsi strada presso le principali certificazioni internazionali.

Nelle scorse ore, spiega GizmoChina, Nothing Phone(2a) ha ottenuto la certificazione TÜV tedesca, che si aggiunge alla certificazione indiana BIS e alla saudita TDRA. Le tre certificazioni sembrano prefigurare che lo smartphone (riportato da tutte e tre con il model number A142) riceverà un lancio in contemporanea globale a fine febbraio.

Sfortunatamente, la pagina del prodotto sul sito web della TÜV non fornisce ulteriori informazioni sullo smartphone, se non che Nothing Phone(2a) avrà la ricarica a 45 W. Per il resto, la scheda tecnica di Nothing Phone(2a) è stata leakata già a metà dicembre: il SoC dello smartphone sarà un MediaTek Dimensity 7200, che si accompagnerà a 8 GB o 12 GB di RAM. Il modello con RAM da 8 GB arriverà anche con storage da 128 GB, mentre la variante con 12 GB di RAM vanterà una memoria da 256 GB.

Per il resto, lo smartphone avrà uno schermo AMOLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz, mentre altri leak confermano che le fotocamere di Nothing Phone(2a) saranno due sensori da 50 MP ciascuno, ovvero una lente principale e un ultra-grandangolo. Mancherà - come già avvenuto su Nothing Phone e Nothing Phone(2) - un teleobiettivo, la cui assenza dovrebbe però contribuire a mantenere bassi i prezzi del device. La scheda tecnica del prodotto verrà completata da una selfie-camera da 32 MP, dal sistema operativo Android 14 preinstallato e dall'Interfaccia Glifo sul pannello posteriore.



Per quanto riguarda i prezzi di Nothing Phone(2a), infine, pare che Carl Pei e soci puntino ad imporsi nella fascia medio-bassa, con il costo del modello 8/128 GB che dovrebbe aggirarsi attorno ai 400 Euro. La variante più performante, con RAM da 12 GB e storage da 256 GB, costerà invece 500 Euro circa.