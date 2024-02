Nothing Phone (2a) si avvicina: trapelano i prezzi europei delle diverse versioni

Sono passati pochi giorni dalla conferma della data di lancio di Nothing Phone (2a) e dal web emergono ulteriori informazioni sullo smartphone della società di Carl Pei. In particolare, il sito francese Deelabs ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i presunti prezzi del dispositivo in Francia.

In particolare, il modello base con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione dovrebbe avere un prezzo di 349 Euro, mentre coloro che necessitano più RAM o spazio di archiviazione potranno portare a casa la variante 12/256GB a 399 Euro.

A livello tecnico, il dispositivo dovrebbe essere una versione economica del già noto Nothing Phone (2), con pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz. Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio l’SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra, mentre fronte software gli utenti troveranno NothingOS 2.5 basato su Android 14. Per quanto concerne il comparto fotografico, prevista una doppia fotocamera posteriore con chip primario da 50 megapixel e sensore ultrawide da 50 megapixel, oltre che supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine sul sensore primario.

Contrastanti le voci sul design: a quanto pare l’interfaccia Glyph sarà composta da sole tre strisce luminose e non sulle 11 che abbiamo trovato su Nothing Phone (2). La presentazione è in programma il 5 Marzo 2024 alle ore 12:30.