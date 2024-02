Nothing Phone (2a) ha una data di lancio: presentazione il 5 Marzo 2024

A poche settimane dalla conferma che il prossimo smartphone Nothing sarà il Phone (2a), la società di Carl Pei ha confermato anche la data di lancio del nuovo dispositivo. In particolare, Nothing Phone (2a) sarà mostrato martedì 5 Marzo alle ore 12:30 nel corso dell’evento “Nothing: Fresh Eyes” che si potrà seguire sul sito web ufficiale.

Nothing ha già pubblicato la pagina dove è possibile registrarsi per ricevere uno sconto speciale di 20 Euro sull’acquisto di Nothing Phone (2a).

Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone arriverà con il processore Mediatek Dimensity 7200, mentre a livello di design le notizie sono contrastanti. Alcune voci, basate sui render trapelati in rete e poi rimossi, riferiscono che il dispositivo potrebbe essere dotato di un’interfaccia Glyph semplificata composta da sole tre strisce luminose anzichè le 11 trovate su Nothing Phone (2). Modifiche in arrivo anche per le doppie fotocamere, che potrebbero essere orientate orizzontalmente, che potrebbero essere poste al centro per creare un effetto stile occhi. Non è infatti un caso che il claim che accompagna il lancio sia “guarda il mondo con occhi nuovi”.

Ovviamente, vi aggiorneremo in diretta con tutte le novità dal fronte Nothing Phone (2a). Vi invitiamo come sempre a restare su queste pagine per tutti i dettagli.