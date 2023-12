Nothing Phone 2a, emergono nuovi dettagli sulla fotocamera: avrà due sensori da 50MP?

Dopo i rumor della Vigilia di Natale su Nothing Phone 2a, emergono nuovi dettagli sul prossimo smartphone di Nothing che secondo alcune indiscrezioni sarà presentato al Mobile World Congress del prossimo anno. In particolare, i rumor si soffermano sul comparto fotografico che dovrebbe sfoggiare il device.

Secondo la famosa leaker Kamila, la fotocamera dello smartphone dovrebbe sfoggiare una doppia lente con sensore principale da 50 megapixel basata sul chip Samsung S5KGN9 con sensore da 1/1,5 pollici e pixel da 1,0 micron. Ad accompagnarlo ci sarà una fotocamera ultra grandangolare Samsung S5KJN1 da 50 megapixel con sensore da 1/2,76 pollici e pixel da 0,64 micron.

Per quanto riguarda i selfie, invece, il Phone 2a si affiderà ad un sensore Sony IMX615 da 32 megapixel, secondo Smartprix.

Come osservato da molti, il comparto fotografico sarà simile al Moto G84, che rientra anch’esso nella categorie di smartphone di fascia media.

Phone 2a dovrebbe avere un display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il pannello sarà prodotto da Visionox e BOE. Alcune indiscrezioni emerse in passato parlavano dell’utilizzo di un MediaTek Dimensity 7200 come SOC, piuttosto che un processore Qualcomm.

Nessuna informazione sulla data di presentazione ufficiale del dispositivo, e come sempre vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.