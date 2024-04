Nothing Phone 2a: è già MINIMO STORICO per il best buy LOW COST

Se siete tra gli stimatori del nuovo bambino di Carl Pei, non potete ignorare l'offerta che in queste ore sta coinvolgendo il recente Nothing 2a. Il dispositivo low cost della cinese Nothing è oggi al minimo storico su Amazon.

Il primo motivo per il quale dovreste guardare con interesse alla nuova realtà dell'ex OnePlus, è sicuramente la filosofia con cui produce i dispositivi. Una filosofia che risponde anzitutto all'esigenza, mai nascosta, di creare qualcosa di unico, almeno dal punto di vista del design. Non fa eccezione il Nothing Phone 2a, nuovissimo smartphone low cost che, ereditando diverse caratteristiche peculiari del ben più costoso e da noi recensito Nothing Phone 2, mantiene l'asticella dei costi bassa. Il taglio è dell'11% e porta il prezzo di Nothing 2a al minimo storico assoluto.

Il device ha quindi un retro completamente trasparente, arricchito dagli ormai famosissimi LED sotto la scocca che si illuminano in molteplici occasioni, tra cui l'arrivo di notifiche e durante la ricarica del dispositivo. A corredo un comparto tecnico da primo della classe, con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, nonché la possibilità di aggrapparsi alla rete 5G. Come sempre si tratta di tagli di prezzo soggetti a cambiamenti repentini, quindi se foste intenzionati a cogliere questo affare, affrettatevi, l'offerta potrebbe concludersi da un momento all'altro.

