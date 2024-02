Nothing Phone(2a), le nuove immagini confermano un'assenza molto importante

Ormai Nothing Phone(2a) è ufficiale: il primo smartphone mediogamma di Carl Pei e soci dovrebbe mostrarsi nel corso del Mobile World Congress di Barcellona del 25-29 febbraio. Intanto, però, un affidable leaker ha svelato un render del marketing di Nothing Phone(2a), che evidenzia una mancanza piuttosto importante.

Il portale SmartPrix, insieme al leaker Steve Hemmerstoffer (il vero nome del popolare OnLeaks), ha infatti pubblicato dei render di Nothing Phone(2a) destinati alla stampa specializzata. Questi ultimi dovrebbero far parte dei materiali condivisi come parte della campagna marketing del device, perciò possiamo aspettarci che vengano ripubblicati in via ufficiale dai social di Nothing nei prossimi giorni. Trovate le immagini condivise con il leak in calce a questa notizia.

In ogni caso, le immagini svelano che Nothing Phone(2a) non avrà l'Interfaccia Glifo (Glyph Interface, in inglese), probabilmente per tenere bassi i costi del dispositivo. L'Interfaccia Glifo dei Nothing Phone è uno dei loro punti di forza, perciò una sua rimozione dal Phone(2a) potrebbe apparire a molti fan come un'involuzione per il popolare brand londinese. Ciononostante, se davvero la sua assenza permetterà di contenere i costi dello smartphone, la scommessa di Carl Pei potrebbe rivelarsi vincente.

In parallelo, anche un paio di immagini di un prototipo di Nothing Phone(2a), queste ultime condivise in esclusiva da GSMArena, confermano l'assenza dell'Interfaccia Glifo dal retro dello smartphone. La cover utilizzata per "nascondere" lo smartphone, però, non ci permette di confermare definitivamente la veridicità del render di OnLeaks. Inoltre, la posizione delle fotocamere di Nothing Phone(2a) cambia tra il device di prova e quello ritratto nelle immagini per la stampa.

Stando a GSMArena, le due fotocamere del telefono saranno un sensore principale Samsung GN9 da 50 MP e una lente ultra-grandangolare Samsung JN1, anch'essa da 50 MP. Le immagini dal vivo del device mostrano un camera bump "a filo" al centro della metà superiore dello smartphone, mentre i render suggeriscono che quest'ultimo si troverà nell'angolo in alto a sinistra di Nothing Phone(2a), esattamente nella stessa posizione delle fotocamere di Nothing Phone e Phone(2).

Sul retro, infine, troviamo una stilizzazione delle componenti interne del Phone(2a), che va a sostituire l'hardware semi-visibile nascosto sotto il pannello in vetro della versione di fascia più alta dello smartphone di Carl Pei. Ciò sembra anche suggerire l'adozione di un materiale meno costoso per il pannello posteriore dello smartphone (come la plastica), confermando anche che il device non avrà la ricarica wireless, limitandosi invece a quella cablata.