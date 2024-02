Nothing Phone(2a), online i render in alta risoluzione: è questo il design?

La presentazione ufficiale di Nothing Phone(2a) si terrà il 5 marzo, anche se sembra proprio che lo smartphone midrange di Carl Pei e soci farà capolino anche al Mobile World Congress di fine febbraio. Intanto, dei render in alta risoluzione di Nothing Phone(2a) emergono in rete: vediamoli insieme!

Le immagini sono brevemente comparse sulle pagine della Community di Nothing, salvo poi essere rapidamente cancellate dall'azienda. Ciononostante, i colleghi di GizmoChina sono riusciti a salvare e ripubblicare i contenuti, che ci permettono di dare un'occhiata alle due colorazioni di lancio di Nothing Phone(2a), che dovrebbero essere il Bianco e il Nero.

Lo schermo di Nothing Phone(2a) dovrebbe essere piatto e dovrebbe vantare una selfie-camera con tecnologia punch-hole e degli angoli arrotondati. Sui lati, invece, troviamo il pulsante di accensione e spegnimento del device (a sinistra) e quelli per la regolazione del volume (a destra). Infine, il retro presenta un sistema a due fotocamere affiancate in orizzontale, con un design "a pillola" circondato da un alloggio circolare che occupa gran parte della metà superiore del pannello posteriore.

Attorno al camera bump, poi, troviamo quello che resta dell'Interfaccia Glifo. Alcuni rumor avevano ipotizzato che Nothing Phone(2a) avrebbe abbandonato l'Interfaccia Glifo per tenere contenuti i costi, ma in realtà sembra che Carl Pei e soci abbiano semplicemente optato per una semplificazione della sua forma e una riduzione del numero di LED che la compongono, che ora sono pari a tre. A questi ultimi si somma poi il LED del flash della fotocamera.

Infine, la forma e i materiali del pannello posteriore suggeriscono anche che Nothing Phone(2a) non avrà la ricarica wireless, a differenza del Phone(1) e del Phone(2). Una mancanza su cui si può soprassedere, se ricordiamo che lo smartphone potrebbe essere lanciato con prezzi compresi tra i 349 e i 399 Euro sul mercato europeo.