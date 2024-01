Nothing Phone(2a) e Phone(3): un leaker svela le finestre di lancio, c'è da fidarsi?

A quanto pare il lancio di Nothing Phone(2a) è più vicino di quanto pensassimo: dopo aver scoperto che l'azienda di Carl Pei terrà una conferenza al MWC di Barcellona, tra il 26 e il 29 febbraio, arriva ora la notizia che la finestra di lancio di Nothing Phone(2a) dovrebbe sovrapporsi perfettamente con la kermesse spagnola.

In un thread pubblicato su X, l'insider Sanju Choudhary ha svelato una pletora di finestre di lancio per i prodotti Nothing. Il post originale, che trovate riportato in calce, parla innanzitutto delle Buds 2 Pro di CMF by Nothing, il sub-brand low-cost di Nothing. Il leaker ha condiviso quello che sembra essere un render delle Buds 2 Pro di CMF, confermando che esse usciranno molto presto sul mercato indiano. Di una release internazionale, invece, non si sa ancora nulla.

È però nelle risposte ai commenti che possiamo scovare le novità più intriganti. Choudhary, infatti, ha spiegato che Nothing Phone(2a) uscirà nel primo trimestre del 2024, ovvero entro il 31 marzo di quest'anno. Ciò sembra portare dritti dritti alle date del MWC, che si terrà proprio nel bel mezzo del primo trimestre dell'anno in corso: è possibile che sul palco di Barcellona Carl Pei annunci sia il lancio globale del Phone(2a) che la disponibilità di alcuni prodotti CMF - comprese le già citate CMF Buds 2 Pro - sul mercato europeo. D'altro canto, le prime immagini di Nothing Phone(2a) sono finite in rete a metà dicembre, dunque il device dovrebbe ormai essere quasi pronto.

Inoltre, il leaker si è anche lasciato sfuggire la presunta finestra di lancio di Nothing Phone 3, che dovrebbe essere presentato nel mese di luglio. Lo smartphone, dunque, dovrebbe arrivare certamente sul mercato indiano, mentre non ci sono ancora conferme su un suo possibile lancio in Europa. Lo scorso anno, anche Nothing Phone(2) è stato lanciato in estate, con una release globale fissata per l'11 luglio 2023.