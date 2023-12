Nothing Phone (2a) ha sempre meno segreti: ecco schermo e fotocamere!

Il rumoreggiato Nothing Phone (2a) è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti di questa fine del 2023. Dopo esserci soffermati sul design, è arrivato il momento delle specifiche tecniche.

Dopo aver stupito anche noi nella recensione di Nothing Phone (2), la popolare realtà a cavallo tra tech e design di Carl Pei potrebbe essere pronta a dividere la propria proposta commerciale tra fasce di prezzo, creando di fatto per la prima volta il segmento più "economico".

Sarà questo, con ogni probabilità, il destino del vociferato Phone (2a), che nelle ultime ore è finito nuovamente al centro della girandola dei rumor per via di un clamoroso leak sul firmware, che avrebbe consentito alla popolare tipster Kamila Wojciechowska di scovare alcune interessanti informazioni riguardanti display e comparto fotografico, in particolare.

Lo schermo del Nothing Phone (2a) dovrebbe essere AMOLED con risoluzione 1084x2412 pixel per una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. La produzione di queste unità sarebbe stata affidata a BOE e Visionox. La diagonale dovrebbe essere da 6,7 pollici.

Quanto al comparto fotografico, si parla di un sensore principale Samsung S5KGN9 da 50MP con dimensioni di 1/1.5” e pixel da 1 micron. Al suo fianco, un modulo Samsung S5KJN1 ultrawide da 50MP (1/2.76”, pixel da 0.64 micron). Sul frontale, infine, una selfie camera Sonyy IMX615 da 32MP.

Infine, ci sarebbero anche i wallpaper esclusivi del nuovo Nothing Phone (2a), che potrete trovare a questa pagina.