Nothing Phone(2a) è vicino: emergono i primi dettagli, lancio imminente?

Pare che Nothing sia al lavoro sul Phone(2a), un nuovo smartphone di fascia media del quale per il momento sappiamo davvero pochissimo. Attenzione, però: nonostante la mancanza di rumor e leak a riguardo, pare che Nothing Phone(2a) sia quasi pronto, tanto da aver già ricevuto una certificazione internazionale.

Ebbene sì: Nothing Phone(2a) è già stato certificato dal Bureau of Indian Standards (BIS), il che significa che lo smartphone sarebbe ormai quasi pronto per la vendita. Il device analizzato, riporta GizmoChina, ha nome in codice A142, che dovrebbe ricollegarsi al codename AIN142 già utilizzato per un altro misterioso smartphone comparso sempre sul database BIS la scorsa settimana.

I due nomi diversi potrebbero suggerire che al momento esistano due varianti di Nothing Phone(2a), una destinata al mercato indiano e l'altro a quello internazionale o a quello cinese. Sfortunatamente, il listing sul database della certificazione BIS non ci dà alcuna nuova informazione sullo smartphone, pur confermandoci che esso utilizzerà una batteria diversa da Nothing Phone(2), chiamata semplicemente NT03.

In ogni caso, vi ricordiamo che Nothing Phone(2) è uscito in estate in tutto il mondo. Considerato che, secondo i leak, Nothing Phone(2a) non sostituirà il Phone(3), un lancio del prodotto tra il mese di dicembre e quello di gennaio appare sempre più probabile, in modo da posizionarsi a circa sei mesi di distanza sia dal "fratello maggiore" del 2023 che dalla nuova release in arrivo nell'estate del 2024.

Nothing Phone(2a) sarà uno smartphone midrange, o addirittura di fascia medio-bassa, secondo gli esperti di settore. Per il momento non è chiaro se Carl Pei e soci utilizzeranno un SoC di fascia media di Qualcomm (il recente Snapdragon 7 Gen3, per esempio) o se invece opteranno per una soluzione targata MediaTek. Ciò che sembra certo, invece, è che lo smartphone continuerà ad utilizzare l'Interfaccia Glifo e, al più, sostituirà lo schermo LTPO con uno privo di tale tecnologia per risparmiare sui costi produttivi.