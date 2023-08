Nothing Phone: su Glyph Composer arriva il Sound Pack degli Swedish House Mafia

A poche settimane dall’annuncio della collaborazione tra Nothing e Swedish House Mafia, Nothing ha annunciato oggi con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale che il sound pack del supergruppo svedese composto da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso è disponibile.

Complessivamente, gli utenti troveranno cinque suoni personalizzati, ed ogni pad attiverà una diversa combinazione di suoni e luci. Una volta trovato il ritmo, sarà possibile premere il tasto di registrazione per creare una sequenza di 10 secondi ispirata ai DJ svedesi. Ma non è tutto, perchè per celebrare questa collaborazione gli Swedish House Mafia hanno anche creato una Glyph Ringtone preimpostata utilizzando il loro sound pack che si può assegnare ai propri contatti preferiti. Un’anteprima è disponibile direttamente nel video presente in apertura.

Il sound pack degli Swedish House Mafia è disponibile per tutti gli utenti di Nothing Phone (2) e Phone (1) a partire da oggi: per utilizzarlo è necessario aggiornare l’ultima versione di Glyph Composer tramite il Play Store. “Con il Sound Pack di Swedish House Mafia, la tua creatività può unirsi ora a quella di artisti musicali di fama mondiale” è la promessa della società.

