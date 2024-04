Nothing preannuncia due prodotti inaspettati: ecco di cosa si tratta

A qualche giorno dall'annuncio dell'evento Nothing Play date, il brand guidato da Carl Pei è tornato a fornire informazioni sui prossimi annunci hardware. A sorpresa, infatti, è stato svelato in anticipo l'arrivo di due modelli.

È un post pubblicato sui canali social da Nothing, ad esempio su Instagram, a mostrare una prima immagine teaser degli auricolari Nothing Ear, ma le ambizioni del marchio vanno oltre: "il 2024 è l'anno in cui sveleremo la più recente iterazione di Nothing Audio con due nuovi prodotti che riflettono il culmine di tre anni di design e innovazione. Si tratta di ciò che abbiamo immaginato fin dall'inizio: un'offerta premium accessibile a tutti, che non si focalizza sul prezzo di mercato, ma sulle preferenze dell'utente".

Per l'occasione, c'è una svolta sui nomi: i prossimi auricolari si chiameranno Nothing Ear e Nothing Ear (a). C'è dunque una rimozione dei numeri nel nome, "per concentrare l'attenzione sul prodotto e sull'esperienza unica che offre a ciascun utente". Insomma, i primi dettagli sui futuri reveal hardware del brand di Carl Pei sono già stati svelati, ma sarà immancabilmente durante l'evento del 18 aprile 2024 che ne sapremo di più.

Nel frattempo, se siete interessati ai prodotti Nothing, potrebbe farvi piacere consultare la recensione di Nothing Phone (2a), pubblicata a marzo 2024. Ricordiamo, inoltre, che di recente c'è stato l'annuncio di Nothing The Community Edition Project, progetto che permette agli appassionati di co-creare uno smartphone.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.