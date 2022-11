Nothing prepara Android 13 Open Beta per phone (1): arriverà tra due settimane

Giusto pochi giorni addietro Nothing phone (1) si è aggiornato a NothingOS 1.1.7 con novità chiave lato feature e sicurezza. Il futuro, come ben sappiamo, è però rappresentato dal major update del sistema operativo: la Open Beta di Android 13 verrà aperta a breve e, già oggi, gli utenti interessati possono iscriversi al programma Closed Beta.

Dopo i teaser di Android 13 condivisi da Carl Pei su Twitter, finalmente la società londinese si appresta a distribuire Android 13 al pubblico. I fan più sfegatati potranno già accedere alla Closed Beta con un questionario dedicato, tramite il quale ci si ritiene ufficialmente responsabili di eventuali problemi tecnici – anche gravi – causati dall’installazione della build potenzialmente instabile.

Quello che si chiamerà altrimenti NothingOS 1.5.0 arriverà invece tramite Open Beta tra due settimane a partire da oggi, 30 novembre 2022. Così facendo, Nothing rientrerebbe nella tabella di marcia che prevede la distribuzione del grande aggiornamento a inizio 2023, come anticipato diversi mesi fa. Serviranno ovviamente diverse settimane per appurare la stabilità delle future build, che verranno aggiustate progressivamente grazie al feedback di coloro che si iscriveranno alle Beta.

Il nostro consiglio, nel caso in cui siate interessati ad accedere alle anteprime condivise dal produttore, resta quello di preparare sempre un backup del sistema per prevenire disguidi dovuti dai consueti bug.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di Nothing phone (1).