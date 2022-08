Nothing prepara lancio nuovo dispositivo? Video ufficiale fa sognare i fan

La campagna marketing di Nothing Phone (1) ha attirato tutti i fan degli smartphone, interessati o meno all’acquisto di tale modello. La recensione di Nothing Phone (1) ci ha mostrato che c’è molto oltre il semplice hype, ma varrà anche per i futuri dispositivi del brand? A quanto pare lo sapremo a breve, dato che c’è un nuovo prodotto in arrivo.

Proprio nel giorno successivo al leak del presunto Nothing Phone (1) Lite, la stessa startup londinese ha pubblicato un video sul canale YouTube ufficiale intitolato “Cosa c’è dopo Phone (1)?”. Il filmato ripercorre le ore precedenti e successive al lancio del primo smartphone, mostrando come è stato organizzato l’evento di presentazione del design in Svizzera e il successivo reveal ufficiale a Londra. Non manca, tra l’altro, un piacevole “dietro le quinte” riguardante le fotografie e le registrazioni video con i pappagalli.

I primi e gli ultimi 30 secondi del filmato contengono però l’anticipazione al futuro di Nothing: inizialmente abbiamo Tom Howard, Head of Design, che recupera delle stampe di render di prodotti non lanciati, ergo “roba segreta” che potrebbe arrivare sul mercato nei prossimi mesi. Tuttavia, dalla montagna di scatoloni egli pesca un nuovo dispositivo che lo staff responsabile della registrazione sembra confondere con le Nothing Ear (1), gli auricolari trasparenti lanciati nell’agosto 2021.

Alla conclusione del video lo stesso Tom Howard spiega che non può mostrare questo dispositivo poiché “stanno per lanciarlo”, enfatizzando poi la bellezza del design trasparente della custodia e del prodotto stesso. Che si tratti proprio delle Nothing Ear (1) nella versione Stick compatta, o di un dispositivo audio inedito?

Insomma, ci risiamo: Nothing sta generando altro hype, sarà in grado di soddisfarlo? Se il lancio è davvero così vicino, non ci resta che aspettarlo.