Nothing prepara qualcosa per questa settimana: svelerà dettagli su phone(1)?

Uno dei dispositivi mobili più attesi per il 2022 è il Nothing Phone (1) di cui sono trapelate data di lancio e prezzo in rete a fine maggio. Giocando su questo hype, la società britannica si è lasciata sfuggire tramite l’account Twitter ufficiale che questa settimana accadrà qualcosa...ma cosa?

Sul social network dell’uccellino blu la casa di Pete Lau ha semplicemente scritto, come potete vedere in calce alla notizia, “This week.”, ovvero “questa settimana”. È bastato così poco per alimentare ulteriormente i fan e le discussioni su Nothing Phone (1) che, a questo punto, qualcuno potrebbe pensare che potrebbe persino vedere la luce in questi giorni.

A chiarire il tutto è un po’ di sano backtracking: il 30 maggio con un altro tweet ha riassunto alcuni dettagli ufficiali relativi a costruzione, design, tecnologie supportate e, soprattutto, ha svelato che l’annuncio della data di lancio sarebbe arrivato a breve. Durante questa settimana, pertanto, è altamente probabile che Nothing sveli la data dell’evento di presentazione di Nothing Phone (1).

Ad alimentare questo fermento è stato poi l’account Twitter di TechDroider, il quale ha diffuso a sua volta nella giornata di ieri, 5 giugno 2022, novità riguardanti il design del dispositivo mobile: secondo loro, Nothing Phone (1) dovrebbe dotarsi di un pannello OLED da 6,55 pollici con risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel, bordi sottili e assenza del mento. Insomma, dovrebbe seguire le linee dell’ultimo Samsung Galaxy S22+. Sarà così? Lo scopriremo…quando ce lo dirà Carl Pei!