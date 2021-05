Nothing presenta Ear 1: il primo prodotto dell'ecosistema senza barriere ha una data

Dopo la misteriosa presentazione del nuovo brand Nothing da parte di Carl Pei, in molti ci siamo chiesti quale potesse essere il reale progetto nella mente dell'ex fondatore di OnePlus.

La risposta non ha tardato ad arrivare. A distanza di poche settimane infatti, Nothing ha mostrato il suo primo prodotto indossabile, gli auricolari TWS Concept 1, minimalistici ed essenziali e che hanno anche reso l'idea della direzione artistica di tutto il progetto.

Oggi finalmente apprendiamo la finestra di lancio della loro evoluzione. Arrivate alla fase finale di progettazione, non sappiamo ancora molto sulle cuffie Ear 1 ma la startup tecnologica ha appena annunciato che arriveranno a giugno, mantenendo dunque le promesse fatte a gennaio.

Come possiamo leggere nel comunicato ufficiale "Il design è ancora top secret, ma quello che possiamo dirti è che Ear 1 combina note di trasparenza, forma iconica e funzionalità raffinata. È il punto di partenza che definirà l'arte, la fiducia e l'artigianato che porteranno i nostri prodotti e servizi negli anni a venire. Tutto ciò che è Ear 1 è lì con uno scopo. Tutto ciò che vedi e tutto ciò che non vedi. Anche il nome. Rispecchiando l'estetica essenziale del prodotto, il nome Ear 1 riecheggia la nostra basilare ambizione: lasciare che le cose siano ciò che sono. Non cerchiamo di vestirlo con un nome stravagante. Né vogliamo restare a discutere di questi nomi. Lasciamo che Ear 1 parli da solo".

Oltre ai primi auricolari wireless, Nothing ha affermato di voler costruire un vero e proprio ecosistema basato sulla rimozione delle attuali barriere fra l'uomo e la tecnologia. Non vediamo l'ora di scoprire come!