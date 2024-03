Nothing presenta Neckband Pro e Buds: i nuovi auricolari con ANC che partono da 39 Euro

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo Nothing Phone (2a), il sub brand di Nothing CMF presenta i nuovi accessori. Si tratta di Buds e Neckband Pro, rispettivamente gli auricolari con la miglior cancellazione attiva del rumore nel segmento di prezzo a cui si rivolgono ed il primo dispositivo ANC Ibrido da 50 dB di questa categoria.

Partendo dai Buds, si tratta di auricolari con una profondità di 42 dB ed una larghezza di banda fino a 2900 Hz. Si tratta, secondo CMF, dei migliori auricolari della categoria per il segmento di prezzo a cui si rivolgono, che sono dotati anche di una modalità Trasparenza. Grazie a quattro microfoni HD che lavorano con la tecnologia Clear Voice ed un algoritmo avanzato di riduzione del rumore del vento, inoltre, garantiscono anche chiamate nitide e chiare. Presenti anche dei driver in biofibra da 12,4mm e la tecnologia Ultra Bass 2.0 che offre un panorama sonoro ampio con bassi profondi, note medie equilibrate ed altri eteri. A livello di batteria, CMF parla di 8 ore di ascolto ininterrotto con una sola carica, che con la custodia di ricarica arrivano a 35,5 ore.



Per quanto concerne Neckband Pro, invece, si tratta dei primi auricolari Neckband con ANC ibrida da 50 dB, dotati di cinque microfoni HD che offrono una cancellazione del rumore superiore a 50 dB e Environment Adaptive ANC che si autoregola in base al rumore ambientale. Per le chiamate è disponibile anche un algoritmo di cancellazione del rumore AI testato con oltre 30 milioni di campioni sonori. I driver a diaframma sono compositi da 13,6mm con camera posteriore da 0,27cc che migliora la profondità dei bassi, mentre la batteria da 220 mAh assorbe energia ed offre prestazioni elevate e garantisce fino a 37 ore di riproduzione ininterrotta.



I Buds saranno in vendita su Amazon al prezzo di 39 Euro, con i preordini che inizieranno il 12 marzo alle ore 00:00 e le vendite il 18 marzo alle ore 00:00. Per quanto concerna Neckband Pro, invece, l’arrivo al momento è previsto solo in India ma non è esclusa una commercializzazione in Europa al prezzo di 35 Euro.