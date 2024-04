Nothing presenta Nothing Ear e Nothing Ear (a): gli auricolari con ChatGPT integrato

Nel corso del community update, Nothing ha annunciato la nuova linea di prodotti audio caratterizzati da due nuovi modelli di auricolari wireless: Nothing Ear e Nothing Ear (a).

Nothing Ear sono stati etichettati come una versione raffinata dei precedenti Nothing Ear (2): gli auricolari in questione conservano ed evolvono il loro design trasparente, ma migliorano l’esperienza audio con un suono più intenso grazie al driver system più avanzato di Nothing fino ad oggi ed un driver dinamico personalizzato da 11mm dotato di materiali pregiati accuratamente selezionati per offrire un suono più autentico e chiaro, tra cui un diaframma in ceramica. Supportato il codice LHDC 5.0 ed LDAC per lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth, ma sono anche in grado di raggiungere fino a 1 Mbps 24 bit/192 kHz con LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) e fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz con LDAC. Presente anche l’Advanced Equaliser che offre una maggiore personalizzazione tramite l’app Nothing X. Ovviamente presente anche la cancellazione del rumore attiva e l’Adaptive ANC, che applica automaticamente uno dei tre livelli di cancellazione del rumore e con 45 dB offrono una cancellazione del rumore quasi due volte superiore a quella di Ear 2. In termini di performance ed autonomia, Nothing Ear hanno una batteria più grande con durata superiore del 25% rispetto ad Ear (2) che si traducono in 40,5 ore di autonomia dopo una ricarica completa. Presente anche la tecnologia Clear Voice più avanzata di Nothing.

Presentate anche Nothing Ear (2), che sono progettate per gli amanti della musica e non solo presentano un design trasparente ma anche una nuova colorazione gialla. Anche qui, troviamo l’algoritmo Smart ANC di Nothing e l’Adaptive ANC che rileva le distrazioni presenti nell’ambiente ed applica automaticamente i livelli di cancellazione del rumore alti, medi o bassi in base a ciò che avviene intorno. La batteria da 500 mAh offre fino a 42,5 ore di riproduzione musicale dopo una ricarica completa.Presente anche la certificazione Hi-Res Audio, oltre che la possibilità di trasmettere audio ad alta risoluzione su connessioni Bluetooth fino a 990 kbps a 24 bit/96 kHz.

Un aspetto interessante della nuova gamma è rappresentato dall**’integrazione di ChatGPT negli auricolari e nel sistema operativo Nothing OS**. Gli utenti vi potranno accedere tramite il pinch-to-speak.

Ear e Ear (a) saranno in vendita al prezzo rispettivamente di 149 Euro e 99 Euro su nothing.tech a partire dal 22 aprile. I preordini inizieranno il 18 aprile alle ore 12:30.

