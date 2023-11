Nothing è pronta al suo primo Black Friday: offerte enormi sui prodotti 2023

In questi giorni non si fa immancabilmente altro che fare riferimento alle offerte Amazon per il Black Friday 2023. Tuttavia, quest'anno segna anche la prima iniziativa promozionale di questo tipo da parte di Carl Pei e soci, visto che il brand Nothing ha appena svelato che si prevedono grandi offerte in ambito Tech.

Più precisamente, dall'apposita pagina Black Friday del portale ufficiale di Nothing apprendiamo che dal 17 al 27 novembre 2023 (ovvero fino al cosiddetto Cyber Monday) verranno attivate diverse promozioni relative ai prodotti dell'azienda. Coloro che vogliono ottenere maggiori indicazioni il prima possibile possono registrarsi mediante il pulsante "Avvisami".

La promessa è quella, citiamo testualmente, di "offerte enormi sui nostri maggiori prodotti del 2023". A tal proposito, non manca un'anticipazione, dato che sul sito Web del brand si legge: "per chi effettuerà un acquisto di Phone (2) o Ear (2) tra il 13 e il 17 novembre, ti rimborseremo la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo in offerta. È sufficiente informare il nostro team del Servizio Clienti e ti verrà riaccreditato il denaro sul tuo conto".

Da questo emerge che i prodotti indicati rientreranno nell'iniziativa promozionale, anche se non sono ancora chiari i dettagli. Tuttavia, quel che sappiamo è che le quantità saranno limitate, dunque arrivare "per primi" nella giornata del 17 novembre 2023 potrebbe risultare interessante.