Nothing pronta a lanciare un nuovo dispositivo? Arriva il primo teaser

Sono passate poche settimane dal lancio di Nothing Phone 1, e proprio qualche giorno fa la compagnia ha svelato di aver venduto oltre 100mila smartphone in India nei primi 20 giorni, sintomo di un riscontro importante. Ora, a quanto pare, la compagnia è pronta a svelare un altro prodotto.

Qualche ora fa, infatti, l’account Twitter di Nothing ha pubblicato il teaser che trovate in calce, in cui è presente l’immagine di una farfalla (con tanto di ali trasparenti) ed il claim “Sublime. Coming Soon”. Il messaggio è stato retwittato anche dal CEO dell’azienda, il quale ha aggiunto un criptico “The Animal Kingdom is calling again”. Il riferimento è ovviamente al fatto che la società stia nuovamente utilizzando i volatili per sponsorizzare i suoi prodotti, come fatto con gli uccelli in occasione di Nothing Phone (1).

Il fatto che si tratti di un nuovo animale lascia intuire che siamo di fronte ad un prodotto totalmente nuovo, e le ali trasparenti indicano che potrebbe riprendere - nuovamente - un design con finiture trasparenti. Android Police non esclude che si tratti di una nuova colorazione per Nothing Phone (1), o semplicemente un redesign per il dispositivo, sebbene quest’ultima opzione appare lontana visto che è stato lanciato da poche settimane. Nessuna indicazione nemmeno sulla presentazione, e vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori dettagli.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Nothing Phone (1).