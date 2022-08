Nothing pronta a lanciare Nothing Phone (1) Lite? In rete trapelano già le specifiche

A poche settimane dal lancio ufficiale di Nothing Phone (1), sul web si inizia già a parlare delle prossime mosse della società di Carl Pei, che secondo quanto riportato da The Mobile Indian potrebbe lanciare prossimamente un Nothing Phone (1) Lite.

Il rapporto spiega che Nothing Phone (1) Lite sarà quasi uguale al gemello più grande, e dovrebbe arrivare in bundle con un caricabatterie da 42W, ma supporterà solo la ricarica rapida da 33W. Il debutto pubblico potrebbe avvenire durante le prossime festività natalizie, per coprire quel periodo in cui solitamente la domanda di prodotti e smartphone è più alta.

Parte delle specifiche dovrebbero essere in grado col gemello grande: confermato quindi il display AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici con refresh rate di 120Hz, oltre che il processore Snapdragon 778G+ e la doppia fotocamera da 50 megapixel sul retro. Probabilmente a cambiare sarà la batteria, che dovrebbe essere da 5000 mAh, mentre non è chiaro come sarà completata la scheda. Appare improbabile la presenza dei LED sulla scocca posteriore, mentre come sistema operativo si farà spazio ancora una volta Nothing OS, l’interfaccia grafica basata su Android 12.

Il prezzo dovrebbe essere più abbordabile e potrebbe aggirarsi intorno ai 317 Dollari per la versione 6/128GB, ma a quanto pare in arrivo potrebbe esserci anche un taglio per la versione “classica”.