Nothing pronta a lanciare nuove cuffie TWS, ma non saranno le Ear(2)

Mentre gli appassionati attendono con trepidazione il lancio di Nothing Phone(1), fissato per il 12 luglio, scopriamo oggi che, nella stessa data, Nothing potrebbe annunciare anche una revisione "Stick" delle Nothing Ear(1), le sue earbuds lanciate lo scorso anno.

Sfortunatamente, le cuffie non saranno le Nothing Ear(2), nonostante sia già passato quasi un anno dall'uscita del primo modello degli auricolari in-ear. A quanto pare, invece, i device saranno chiamati Nothing Ear(1) Stick e si differenzieranno dalle Ear(1) per un nuovo case.

Nello specifico, la custodia delle "nuove" cuffie dovrebbe essere un case rettangolare dalla forma allungata, che potete vedere nell'immagine in calce. Proprio la forma della custodia, infatti, darebbe alle cuffie il nome "stick". Accanto alla nuova custodia, che rimane comunque dotata di un design trasparente, pare che anche gli auricolari godranno di alcuni cambiamenti minori rispetto ai predecessori.

Nello specifico, possiamo notare che gli auricolari hanno due punti metallizzati in fondo allo stelo, che potrebbero suggerire la presenza di alcuni cambiamenti hardware di cui ancora siamo all'oscuro sotto la scocca trasparente delle cuffie. Inoltre, la dicitura "Nothing Ear(1)" sul lato dello stelo verrà sostituita dalle parole "Ear(1) Stick", a indicare il "salto" da un modello all'altro.

Al momento, comunque, Nothing non ha rivelato quando intende lanciare le Ear(1) Stick, ma sembra molto probabile che esse debutteranno insieme a Nothing Phone(1) il 12 luglio prossimo. Inoltre, è anche possibile che gli auricolari "stick" abbiano un pricetag più aggressivo delle Ear(1) base, che costavano 99 Euro al lancio.