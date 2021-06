Nothing pronta a svelare gli auricolari TWS Ear (1): evento di lancio il 27 luglio

Gli auricolari Ear (1) firmati Nothing sono uno dei prodotti più attesi sul mercato, dato che si tratta del primo dispositivo lanciato dalla neonata società di Carl Pei che conta numerosi investitori e un focus particolare sul design. Ebbene, proprio oggi l’azienda ha annunciato che il reveal ufficiale avverrà nel mese di luglio 2021.

In tale occasione, denominata “Sound Of Change” e attesa per il 27 luglio 2021 alle 15:00 ore italiane, finalmente potremo vedere per la prima volta in assoluto gli auricolari True Wireless Nothing Ear (1), prodotto che combinerà “bellezza grezza e ingegneria precisa” garantendo dunque la migliore esperienza d’uso possibile.

A sostenere attivamente il progetto è innanzitutto la partner Teenage Engineering, società svedese già nota tra gli amanti della musica per i suoi avveniristici prodotti tra cui il sintetizzatore OP-1, la quale si occuperà in particolar modo dell’estetica dei dispositivi firmati Nothing. A contribuire per la creazione dell’ecosistema di prodotti Nothing saranno però anche GV (ex Google Ventures), Tony Fadell (inventore dell’iPod) e lo YouTuber Casey Neistat.

Citando direttamente il comunicato rilasciato dalla società, “Riconosciamo che le più grandi visioni non si realizzano premendo un interruttore, ma invece attraverso innumerevoli piccoli successi. Nothing Ear (1) è solo l'inizio”. Insomma, non manca l’hype in vista del lancio, ma soddisferà le aspettative? Lo scopriremo solamente dopo il 27 luglio 2021.

Ricordiamo infine che è nata la Community ufficiale, la quale può addirittura eleggere un membro del CdA dell'azienda.