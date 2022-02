Nothing pronta a svelare il suo primo smartphone? Un tweet di Carl Pei lo suggerisce

Sono passate poche settimane dalla presentazione ufficiale della versione nera di Nothing Ear (1), la società co-fondatore di OnePlus ha lasciato intendere che potrebbe presto lanciare un suo Nothing Smartphone. A suggerirlo sono stati alcuni tweet publicati proprio da Carl Pei.

Come mostriamo in calce, infatti, Carl Pei qualche ora fa ha pubblicato sul suo account ufficiale Twitter un tweet breve ma emblematico: "Back On Android", per poi aggiungere "Android 12 è bello!". A stretto giro di orologio è arrivata anche la risposta dell'account Android, a cui si è aggiunto poi quello di Snapdragon che ha pubblicato una fotografia di tre mani che si uniscono.

Il thread ha immediatamente scatenato osservatori ed insider, che hanno immediatamente puntato ad un possibile lancio imminente di uno smartphone a marchio Nothing. Carl Pei, d'altronde, ha esperienza nel settore e Nothing è supportata anche da Oppo.

Non è da escludere che Carl Pei si stesse riferendo al fatto che ha aggiornato un suo smartphone ad Android 12, ma a suscitare le reazioni è soprattutto la fotografia pubblicata da Snapdragon. Proprio qualche mese fa si era parlato del possibile lancio di cinque prodotti di Nothing, tra cui potrebbe figurare appunto anche uno smartphone su cui, però, ancora non sono emerse informazioni.