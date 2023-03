Nothing pubblica un misterioso video teaser: Nothing Phone (2) in arrivo?

Già sappiamo che Nothing Phone (2) arriverà nel 2023: il nuovo smartphone della compagnia di Carl Pei è infatti stato oggetto di svariati leak negli scorsi mesi, che ne hanno infine portato a galla parte della scheda tecnica. Tuttavia, finora Nothing non ha diffuso informazioni ufficiali sul suo prossimo smartphone.

Le cose sono cambiate solo nelle ultime ore, quando il profilo Twitter ufficiale di Nothing ha diffuso un criptico tweet con l'emoji di un insetto e la scritta "in arrivo". A corredo del tweet abbiamo un video di uno scarabeo completamente nero che si muove su uno sfondo bianco, ricordando i due colori "tematici" della compagnia di Carl Pei.

Al contempo, l'azienda ha modificato la sua bio di Twitter, con un'emoji di una coccinella seguita dalla scritta "fuori" e sempre quella dello scarabeo seguita dalla parola "dentro". Difficile dire a cosa si riferisca il teaser della compagnia, anche sembra ovvio che Nothing stia preannunciando un nuovo prodotto: lo scorso anno, infatti, Carl Pei e soci avevano usato la farfalla per le Nothing Ear (1) e il pappagallo per il Nothing Phone (1).

Dati i tempi e la promessa di rilasciare uno smartphone all'anno, viene immediato pensare che il teaser si riferisca a Nothing Phone (2), la seconda generazione di smartphone della compagnia. D'altro canto, già al Mobile World Congress di Barcellona la stessa Nothing si era lasciata scappare il fatto che Nothing Phone (2) avrà uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm come proprio chipset, confermando il passaggio ad un SoC da mediogamma (lo Snapdragon 778G del primo Nothing Phone) ad uno da smartphone flagship.

Tuttavia, se consideriamo che Nothing Phone (2) arriverà a luglio, o comunque nel corso dell'estate, i tempi sembrano ancora essere acerbi per l'inizio della campagna marketing del device. Per questo, assumono una nuova interpretazione le parole dello stesso Carl Pei, che qualche settimana fa ha criticato i Galaxy Watch di Samsung, descrivendoli come "inutili" ma invitando comunque i suoi fan a indossare uno smartwatch.

Al contempo, lo sviluppatore Kuba Wojciechowski e il portale 91Mobiles hanno svelato il Nothing Speaker, uno speaker portatile targato Nothing che dovrebbe essere anch'esso in arrivo nei prossimi mesi. Del dispositivo è stata anche diffusa un'immagine, che trovate in calce a questa notizia.