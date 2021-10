Nothing e Qualcomm annunciano partnership: verso un nuovo ecosistema di dispositivi

A due mesi dal lancio sul mercato di Nothing ear (1), peculiare paio di auricolari TWS trasparente, il brand nato per mano di Carl Pei continua a fare piccoli passi importantissimi per il suo futuro sul mercato tech. L’ultimo di questi, in particolare, riguarda l’appena annunciata partnership tra Nothing e Qualcomm.

L’annuncio è giunto tramite il sito ufficiale della società, dove il CEO e co-fondatore Carl Pei ha affermato quanto segue: “Il successo del lancio del nostro primo prodotto, gli auricolari ear (1), ha dimostrato che c'è spazio per un nuovo brand concorrente che possa emergere e vivacizzare la monotonia del panorama odierno. Gli utenti meritano prodotti migliori che siano più semplici da usare, accessibili, ma che abbiano un aspetto accattivante. Garantire la connettività senza interruzioni è fondamentale per raggiungere la nostra visione di un futuro senza barriere tra persone e tecnologia. Non vediamo l'ora di lavorare a fianco di Qualcomm Technologies e dei nostri investitori strategici per portare lo sviluppo di Nothing al livello successivo."

Il brand londinese si prepara quindi all’espansione con il supporto del colosso statunitense, dei suoi chip d’ultima generazione e della tecnologia audio Qualcomm aptX Lossless introdotta a inizio settembre. Ci si può già aspettare che questo codec audio verrà supportato nella prossima iterazione degli auricolari Nothing. In aggiunta, la società ha annunciato il completamento di un round di finanziamento da 50 milioni di Dollari. Questa quota sarà utile nel processo di ricerca e sviluppo di nuove categorie di prodotti.

Il Presidente di Qualcomm Europe, Enrico Salvatori, ha aggiunto quanto segue: “Siamo entusiasti di aiutare Nothing a dare vita al suo attesissimo ecosistema di prodotti tecnologici. Combinando la potenza e l'efficienza delle piattaforme mobili Snapdragon con la connettività 5G in diverse categorie di dispositivi, stiamo promuovendo lo sviluppo di prodotti innovativi pensati per favorire i consumatori e offrire esperienze più ricche e coinvolgenti”.

Quali dispositivi possiamo dunque aspettarci da Nothing? Al momento non ci sono nomi ufficiali o teaser di alcun tipo, eccetto per affascinanti concept dello smartwatch Nothing wrist (1).