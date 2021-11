Nothing potrebbe rilanciare gli auricolari TWS ear (1) in variante nera

Prima di concentrarsi sui “cinque prodotti in sviluppo” di cui si è parlato a inizio mese, Nothing potrebbe tornare ancora una volta sugli auricolari Nothing Ear (1) per rilasciare una variante nera sul mercato, accontentando tutti coloro che amano il design del dispositivo ma preferiscono una tonalità diversa dal classico bianco.

A parlarne in esclusiva è stato il portale indiano 91mobiles che, a sua volta, avrebbe ottenuto tale informazione dal giovane e abile insider Ishan Agarwal. L’indiscrezione è piuttosto semplice: gli auricolari Nothing Ear (1) ritorneranno a breve sul mercato globale con una tonalità nera, alternativa all’estetica offerta durante l’estate del 2021 con il lancio ufficiale del prodotto.

Curiosamente, la decisione di Carl Pei e soci di proporre una versione nera sarebbe giunta in seguito alla pubblicazione del tweet che trovate in calce all’articolo da parte di Casey Neistat, uno degli investitori principali di Nothing. I fan avrebbero approvato il suo tentativo “azzardato” di colorare gli auricolari Nothing Ear (1) con un pennarello indelebile; una soluzione non perfetta, ma che avrebbe lanciato un chiaro segnale all’azienda. Insomma, non ci resta che attendere la fatidica conferma e il successivo, eventuale lancio sul mercato, di cui non ci sono ancora indicazioni sulla data.

Nel frattempo, se siete interessati al prodotto a prescindere dal colore, potete trovare la recensione di Nothing Ear (1) sul nostro sito.