Nothing si sbottona su Phone (1): confermata la data di presentazione, manca un mese!

La misteriosa campagna marketing di Nothing Phone(1) sembra essere finalmente entrata nel vivo: dopo averci mostrato uno "sneak peek" dello smartphone, infatti, la compagnia di Carl Pei ha condiviso un'immagine del pannello posteriore del Phone(1) e la data dell'evento di lancio del device.

Per la verità, quella condivisa da Nothing su Twitter e che trovate disponibile in calce è una fotografia della metà superiore del pannello posteriore dello smartphone, dal momento che essa non mostra tutto il dispositivo. Nonostante ciò, l'immagine ci permette di confermare il retro semi-trasparente, benché il grosso delle componenti del device sia nascosta da dei pannelli di colore bianco.

Il design, come fanno notare molti utenti su Twitter, è decisamente simile a quello degli iPhone di Apple, tanto da presentare anche un logo tondeggiante in posizione centrale che ricorda molto la Mela (questa volta non morsicata) di Cupertino. D'altro canto, lo stesso Carl Pei ha spiegato che Nothing punta a diventare la "Apple del mondo Android".

Venendo alle caratteristiche tecniche dello smartphone, l'immagine ci mostra una fotocamera posteriore con due obiettivi: pare dunque che Nothing abbia deciso di andare sul risparmio sotto questo punto di vista, evitando di inserire una lente macro o un teleobiettivo e limitandosi a quelle che dovrebbero essere una fotocamera principale e un grandangolo. Questa caratteristica fa dunque pensare che Nothing Phone(1) non sarà un top di gamma, ma uno smartphone midrange dal costo di 500 Dollari circa, come già stabilito da diversi leak delle ultime settimane.

Al di sopra del pulsante di accensione dello smartphone, poi, troviamo quello che ha tutta l'aria di essere un alert slider sulla falsariga di quelli di OnePlus, che peraltro di recente la stessa OnePlus ha deciso di non implementare più su tutti i suoi smartphone, ma solo su quelli di fascia più alta.

Infine, l'azienda di Carl Pei ha anche indicato la data di presentazione di Phone(1), che sarà mostrato al pubblico il prossimo 12 luglio: per seguire l'evento di presentazione in live basterà collegarsi all'apposita pagina Nothing (event).