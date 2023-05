Nothing sconta Phone (1) ed Ear (stick) per festeggiare i premi Red Dot Design Award

In attesa dell'arrivo di Nothing Phone (2) in estate, è giunta l'ora di festeggiare per il brand di Carl Pei e soci. Infatti, diversi dispositivi di quest'ultimo hanno vinto premi Red Dot Design Award, motivo per cui sono stati lanciati sconti relativi a Phone (1) ed Ear (stick).

Partendo dallo smartphone, quest'ultimo viene adesso proposto a un prezzo pari a 429 euro mediante il portale ufficiale di Nothing. Questo prezzo fa riferimento alla variante da 8/128GB del dispositivo, in colorazione Nero (precedentemente il costo era di 499 euro). Passando invece al modello da 8/256GB, quest'ultimo viene ora venduto a 459 euro (anziché 529 euro), sia in colorazione Nero che in quella Bianca.

Infine, la variante da 12/256GB viene adesso proposta a 509 euro (mentre prima costava 579 euro). Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio il prezzo del dispositivo. Per il resto, se vi interessa approfondire lo smartphone coinvolto, potreste voler fare riferimento alla nostra recensione di Nothing Phone (1).

Passando agli auricolari Nothing Ear (stick), questi ultimi possono ora essere portati a casa a un prezzo di 89 euro. Precedentemente il costo del prodotto era di 119 euro, dunque in questo caso si fa riferimento a uno sconto di 30 euro. Al netto di questo, potete trovare maggiori informazioni direttamente nella nostra recensione di Nothing Ear (stick).

Per il resto, vale la pena notare che i premi Red Dot Design Award riguardano anche Ear (2), anche se questi auricolari, usciti di recente, non rientrano tra le offerte lanciate dal brand. Se avete comunque intenzione di dare un'occhiata al prodotto, potrebbe però interessarvi fare riferimento alla nostra recensione di Nothing Ear (2). In ogni caso, non ci resta ora che attendere Nothing Phone (2), visto che non sembra mancare molto.