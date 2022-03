Nothing, il primo smartphone si avvicina: potrebbe essere trasparente

A metà febbraio è emerso che Nothing starebbe per lanciare uno smartphone: la notizia è interessante per diverse ragioni, prima delle quali il fatto che attorno a Nothing si è coagulato l'interesse della community, visti anche i nomi dietro l'azienda, creata dal co-fondatore di OnePlus Carl Pei.

L'uscita di uno smartphone Nothing, poi, significherebbe l'ingresso di una nuova azienda nel campo smartphone, che potrebbe causare un piccolo terremoto tra le altre compagnie, almeno in termini di concorrenza, rendendo tutto il sistema più competitivo. Ad ogni modo, che l'azienda di Carl Pei si sarebbe lanciata nel mondo degli smartphone era naturale, poiché già a novembre era emerso che Nothing ha cinque prodotti in sviluppo.

Stando a quanto pubblicato dagli account Twitter di Nothing, comunque, l'azienda si sta preparando al lancio di un prodotto a fine marzo, benché non sia chiaro di quale device si tratti: il tweet di Nothing, infatti, si limita a dire che "marzo sarà un mese divertente".

Al momento, comunque, non ci sono ancora stati rumor né leak riguardo la lineup di Nothing per il 2022 o a quali possano essere i misteriosi cinque prodotti su cui l'azienda è al lavoro: tra di essi, però, si specula che potrebbero esserci uno smartphone e una powerbank, oltre ovviamo alle cuffie Nothing Ear di seconda generazione.

In un'altra foto-teaser, che vedete riportata in calce, l'account Twitter dell'azienda ha condiviso quella che sembra la scocca di uno smartphone trasparente, il che lascerebbe pensare che il prossimo prodotto della compagnia sarà effettivamente un telefono con un corpo trasparente, esattamente come le Nothing Ear (1).

Fidandoci del tweet di Nothing, comunque, manca ancora poco all'annuncio del device, che potrebbe essere ufficializzato a fine marzo e lanciato in contemporanea o nelle settimane successive, a inizio aprile.