Nothing svela qualche dettaglio sul design di Phone (1): ci sarà un pizzico di Italia!

Ormai sappiamo bene che Nothing sta lavorando su phone (1), il suo primo smartphone in arrivo quest’estate. La start-up londinese fondata da Carl Pei ha le idee chiare sul design del dispositivo mobile: a parlarne nelle pagine di Wallpaper è stato lo stesso CEO assieme al capo del design Tom Howard. Cosa dobbiamo aspettarci?

Come dichiarato da Pei e Howard, l’elemento della trasparenza visto sugli auricolari Ear (1) – a proposito, avete letto la nostra recensione di Nothing Ear (1)? – resterà anche su Phone (1) affinché l’utente possa sempre ammirare il funzionamento interno del dispositivo. In particolare, Howard ha osservato: “Quando guardi all'interno di quasi tutti i telefoni Android, sono quasi tutti esattamente uguali. Naturalmente, l'industria sta ottimizzando tutto ciò che fanno, anno dopo anno, cercando di ottenere il massimo delle prestazioni possibili in uno spazio più piccolo”.

Questo nuovo approccio vedrà quindi degli interni più evidenti, con i componenti chiave enfatizzati da uno stile ben distinto. Howard stesso ha descritto il processo di design come un “puzzle”, nato esaminando la mappa della metropolitana di New York del 1972 disegnata dal celebre grafico italiano Massimo Vignelli, noto nel Belpaese per il marchio del Tg2 e per il suo lavoro svolto per colossi come Benetton, Cinzano, Lancia, Ducati e le Ferrovie dello Stato. Il minimalismo e il colore delle sue linee, oltre all’idea della rappresentazione semplice di qualcosa di complesso, hanno notevolmente influenzato Nothing.

Howard crede, pertanto, che uno dei punti chiave dell'approccio di Nothing sia la bellezza intrinseca e la complessità dell'elettronica di consumo: “La nostra filosofia è che i prodotti dovrebbero essere semplici a prima vista, ma più tempo ci dedichi, più restituiscono all’utente”.

Un ruolo fondamentale lo coprirà anche Nothing OS, il sistema operativo al quale abbiamo potuto dare una prima occhiata con il Nothing Launcher lanciato su Android. Ancora una volta, Howard ha condiviso qualche ulteriore dettaglio con la stampa: “Parte del nostro lavoro è raccontare la storia di come funzionano le cose. Penso che un principio davvero forte che abbiamo è che il design non è solo un ornamento, ma che deve esserci un matrimonio tra forma e funzione”. A concludere il pacchetto del design innovativo sarà la realizzazione in alluminio riciclato del telaio di Nothing Phone (1).

Insomma, tra minimalismo, semplicità, ecologia e colori, Nothing Phone (1) si prepara a sorprendere tutti. Sarà in grado di offrire anche prestazioni degne di nota? Lo scopriremo soltanto al rilascio sul mercato!