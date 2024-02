Nothing svela ufficialmente il design di Nothing Phone (2a): 'scelte audaci'

In seguito al reveal del SoC di Nothing Phone (2a), l'azienda di Carl Pei sta continuando a rilasciare degli "antipasti" prima dell'ormai imminente presentazione ufficiale dello smartphone. Questa volta è stato svelato il design, che vede la presenza sul retro di una doppia fotocamera.

A tal proposito, mentre il settore Tech è ancora impegnato nell'edizione 2024 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, da quel di Londra è arrivato innanzitutto un curioso video unboxing pubblicato su Instagram, in cui si vede Nothing Phone (2a) fuoriuscire da un cartellone pubblicitario. Insomma, l'azienda ha trovato un modo originale per rendere nota l'estetica del suo prossimo dispositivo.

Al video hanno poi fatto seguito, a poche ore di distanza, sia un render ufficiale, disponibile sui canali social di Nothing, che una comunicazione via e-mail agli utenti iscritti. In quest'ultima si legge che "Phone (2a) è il risultato di scelte di design audaci e ingegneria meticolosa". Per l'occasione è poi stata lanciata un'apposita pagina del portale ufficiale di Nothing, dalla quale risulta possibile iscriversi per accedere a "un'offerta di lancio speciale".

Per il resto, ricordiamo che è già stato reso noto che nel corso dell'evento di presentazione dello smartphone, fissato per il 5 marzo 2024 alle ore 12:30 italiane, ci saranno anche altri prodotti. Più precisamente, si faranno vedere, in aggiunta a Phone (2a), degli auricolari CMF By Nothing, tra cui il modello wireless con ANC CMF Buds che potrebbe arrivare dalle nostre parti.