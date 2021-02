Nothing, svelata la filosofia dell'azienda: fusione della tecnologia con il quotidiano

Nothing, il nuovo brand fondato da Carl Pei - co-fondatore di OnePlus -, inizia a essere sempre meno misterioso...o quasi: tramite Twitter, infatti, l’azienda ha rilasciato una breve clip teaser che parla di quale sarà la filosofia dell’azienda: introdurre dispositivi tecnologici che migliorino la nostra vita fondendosi alla quotidianità.

Il video integrale lo trovate in calce all’articolo e, nelle immagini e nelle parole, esprime chiaramente l’intento di Nothing: puntare all’essenziale, unire la tecnologia alla natura o far sì che i prodotti in ambito tech non siano un ostacolo ma un mezzo con cui raccogliere successi e risorse per rendere migliori le vite di tutti noi. L’acquisizione dell’azienda Essential, famosa per avere dato vita a Essential Phone (primo smartphone con il notch) e per la sua puntualità nel rilascio di aggiornamenti ai propri dispositivi, conferma in parte questa idea anche semplicemente nel nome.

Ma quali saranno i dispositivi che arriveranno sul mercato con marchio Nothing? Molto semplice: in primis prodotti nel mondo dei wearables e auricolari dal design innovativo e dalle dimensioni ridotte, ma poi anche smartphone di cui però, al momento, si parla ben poco nella comunità di appassionati. Insomma, spazio per indiscrezioni ce n’è a volontà, dunque per ora non ci resta che fantasticare sul futuro di questo nuovo brand senza dubbio interessante alla luce di ciò che ci hanno mostrato fino a oggi.

Intanto Nothing qualche giorno fa ha rivelato in cosa consisteva il misterioso lockdown presente sul loro sito ufficiale, lanciando la possibilità di investire sul brand entrando così a fare parte del suo Consiglio di Amministrazione.