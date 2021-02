Nothing: svelato il primo prodotto della società dell'ex CEO di OnePlus?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, la nuova società Nothing, diretta da Carl Pei, lancerà i suoi primi auricolari wireless la prossima estate.

In un'intervista, l'ex numero uno di OnePlus ha reso noto che intende lanciare un ecosistema di dispositivi in grado di connettersi tra di loro, ed il primo passo potrebbe proprio essere rappresentato dalle cuffie wireless che negli ultimi tempi hanno registrato un incremento importante della popolarità. Nothing andrebbe quindi ad inserirsi in un segmento di mercato occupato da grosse aziende come Apple, Samsung e Sony, ma a suo favore potrebbe giocare il prezzo, che però ancora non è stato svelato tanto meno trapelato in rete.

Interessante anche notare come Nothing potrebbe subito fare concorrenza ad OnePlus, che lo scorso anno ha lanciato le OnePlus Buds.

Qualche giorno fa erano emerse alcune indiscrezioni che volevano Nothing pronta a lanciare il suo primo prodotto già in settimana, e non sappiamo se nelle prossime giornate arriveranno sorprese o annunci da questo fronte.

La compagnia, che annovera ex dirigenti di società famose come Tony Fadell di Apple, di recente ha completato un nuovo round di finanziamento da 15 milioni di Dollari, guidato da Google Ventures di Alphabet. Non appena arriveranno novità, ovviamente, non esiteremo ad informarvi.