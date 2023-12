Nothing terrà una conferenza al MWC: Phone(2a) in arrivo?

Qualche settimana fa pensavamo che Nothing avrebbe annunciato le Ear(3) nel giro di qualche giorno, ma così non è stato. Ora, però, i rumor si riaccendono: possibile che il Nothing Phone(3) arrivi prima del previsto, con una presentazione già nel primo trimestre del 2024?

Come spiega GizmoChina, Nothing terrà un evento al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, programmato per il 26-29 febbraio del prossimo anno. La conferenza, nello specifico, si terrà nelle ore serali di giovedì 27 febbraio 2024 e sarà intitolato "Nothing to see". Non si tratta della prima conferenza al MWC di Nothing, ma a questo giro l'azienda potrebbe mostrare qualcosa di davvero "grosso".

Nel 2022, per esempio, in quel di Barcellona Carl Pei aveva svelato il primo teaser del Nothing Phone(1), lanciato poi nel mese di luglio sui principali mercati internazionali. Nel 2023, invece, il palco del MWC è stato utilizzato per svelare una partnership tra Nothing e Qualcomm per il chipset di Nothing Phone(2). Quest'anno, Carl Pei e soci potrebbero fare le cose persino più in grande, annunciando Nothing Phone(3) per anticipare i tempi rispetto alle due annate precedenti.

L'altra possibilità, invece, è che Nothing Phone(3) arrivi comunque in estate, tra giugno e luglio, e che al Mobile World Congress venga svelato Nothing Phone(2a), la revisione mid-gen di Nothing Phone(2). Lo smartphone, d'altro canto, è già stato certificato da diversi enti internazionali, perciò appare piuttosto scontato che il suo lancio sia dietro l'angolo.

Al momento, sappiamo che Nothing Phone(2a) ha codename AIN142 e presenta uno schermo AMOLED da 6,7" con una selfie-camera con design punch-hole in posizione centrale. Lo smartphone manterrà la stessa Interfaccia Glifo di Nothing Phone(2), mentre per ora non si sa ancora nulla sulle sue specifiche tecniche.