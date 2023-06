Nothing, ufficiale la collaborazione con gli Swedish House Mafia per Phone (1) e (2)

A poche settimane dal lancio di Nothing phone (2), Nothing annuncia oggi il nuovo Glyph Composer sviluppato in collaborazione del supergruppo di musica house Swedish House Mafia.

La società londinese infatti ha collaborato con il supergruppo svedese per lanciare l’esclusiva Glyph Rington ed un Gluph Sound Pack.

Il nuovo Glyph Composer nella fattispecie darà ai possessori di Nothing Phone (1) ed ai futuri possessori di Phone (2) la possibilità di creare la propria Glyph Ringstone, vale a dire una sequenza di suoni e luci con cui illuminare il retro degli smartphone. Una volta trovato il ritmo desiderato, basterà premere sul pulsante di registrazione per produrre la propria suoneria usando il Glyph Sound Pack degli Swedish House Mafia.

Le suonerie possono avere una durata massima di 8-10 secondi, mentre le clip Monophonic hanno una durata massima di due secondi e si sincronizzeranno con i LED posteriori dello smartphone.

Glyph Composer sarà disponibile per entrambi gli smartphone Nothing dal lancio di Phone (2). La suoneria Glyph della Swedish House Mafia e il Glyph Sound Pack saranno disponibili quest’estate.

“Siamo onorati di lavorare con i pionieri della musica house Swedish House Mafia per svelare sia Glyph Composer che il nostro primo Glyph Sound Pack” ha affermato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing “Axwell , Steve e Sebastian sono stati i primi sostenitori di Nothing, quindi è sembrato naturale innovare con loro su un prodotto con cui i creativi di tutto il mondo possono interagire. Non vediamo l’ora di vedere cosa produrrà la community di Nothing utilizzando questa piattaforma”.