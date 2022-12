Nothing ha venduto 1 milione di dispositivi tra Ear (1) e Phone (1)

A pochi giorni dall’avvio della distribuzione di NothingOS 1.1.7 sul Nothing Phone (1), la startup londinese fondata da Carl Pei annuncia di aver venduto 1 milione di unità tra Phone (1), Ear (stick) and Ear (1). Nonostante un turbolento clima economico, il brand ha raggiunto un traguardo importante in uno dei settori più competitivi al mondo.

Scendendo nel dettaglio, Nothing conferma la vendita di oltre 500.000 unità di Phone (1) ed oltre 600.000 unità tra Ear (1) ed Ear (stick). Secondo le stime della società, i ricavi sono decuplicati nel 2022 superando i 250 milioni di dollari, rispetto ai 20 milioni di dollari registrati per il 2021.

Nel resto del mondo il Phone (1) ha favorito il più alto tasso di conversione dal sistema operativo iOS ad Android in confronto ai competitor (dalle tre alle quattro volte rispetto alla media). In Giappone e a Hong Kong, oltre il 50% di coloro che hanno acquistato il Phone (1) arriva da iOS. Un dato molto importante, specie se si considera che Nothing vuole contrastare l’iPhone di Apple sul mercato internazionale, in primis negli Stati Uniti.

Il Nothing Store Soho aprirà questa settimana nel cuore di Londra e sarà l'unico negozio di prodotti tech in questa vivace area della città. Nothing ha il suo quartier generale nella capitale britannica e l'organico è cresciuto da 176 dipendenti nel 2021 a 433 nel 2022. Proprio in occasione del lancio del Nothing Store Soho del 10 dicembre 2022 la società venderà gli auricolari Nothing Ear (stick) numerati da 1 a 100 in edizione limitata.

A tale proposito, ecco la recensione di Nothing Ear (stick).