Notizia incredibile: la NASA ha finalmente intenzione di tornare su Venere

Il senatore Bill Nelson, che ricordiamo essere il nuovo amministratore della NASA, ha annunciato le prossime due missioni Discovery della NASA: DAVINCI+ e VERITAS, entrambe avranno il compito di studiare Venere... per la prima volta dopo 30 anni l'agenzia spaziale americana esaminerà (finalmente) il pianeta infernale.

Nel dettaglio, la missione DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging Plus) ci darà nuove informazioni sull'atmosfera venusiana e, tra le tante cose, potrebbe scoprire se sul corpo celeste sia mai esistito o no un oceano. La missione VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography e Spectroscopy) ricreerà mappe incredibilmente dettagliate della superficie del mondo.

Entrambe le missioni, quindi, lavoreranno autonomamente con un obiettivo comune: capire perché Venere è diventato un pianeta con temperature infernali - perfino capaci di fondere il piombo - e se un tempo, così come affermano moltissimi scienziati, possa essere stato simile alla Terra, con condizioni di abitabilità capaci di sostenere la vita così come la conosciamo.

Quando saranno lanciate queste missioni? Attualmente la NASA ha dichiarato che il lancio delle operazioni scientifiche è previsto tra il 2028-2030. Nonostante non sia "famoso" come la controparte marziana, sono tanti gli studi che vengono condotti su Venere: recentemente, infatti, abbiamo scoperto quanto dura realmente un giorno sul pianeta.

Quanto ci vuole, invece, per raggiungere Venere?