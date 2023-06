Grande notizia per la vita: su Encelado trovato il fosforo, ecco cosa significa

Gli scienziati stanno studiando da anni Encelado, la luna di Saturno, come luogo più probabile per l'esistenza della vita. Così per la prima volta i fosfati - composti contenenti fosforo - sono stati rilevati in questo luogo e la scoperta solleva la possibilità che la vita possa esistere sul minuscolo satellite ghiacciato.

I composti sono stati identificati nel vapore emesso dalla luna oceanica con quantità oltre 100 volte superiori a quelle che abbiamo qui sulla Terra. Poiché il fosforo è uno dei sei elementi considerati cruciali per la vita basata sull'acqua e sulla chimica organica, la sua scoperta aumenta significativamente le possibilità di trovare la vita su Encelado.

"Il fosforo è un elemento essenziale per l'abitabilità planetaria, ma ad oggi non è stato rilevato in un oceano oltre la Terra. Precedenti modelli geochimici suggerivano che il fosfato possa essere scarso nell'oceano di Encelado e in altri mondi oceanici ghiacciati", scrivono i ricercatori nel loro documento pubblicato sulla rivista Nature.

Gli addetti ai lavori hanno preso i dati dallo strumento Cosmic Dust Analyzer della sonda Cassini e hanno condotto un'analisi completa di 345 particelle. Su nove di queste, sono state identificate le caratteristiche spettrali che hanno scoperto essere uniche per il fosfato di sodio, un composto di sodio e fosforo.

L'abbondanza di questi elementi suggerisce un'elevata abbondanza di sodio nell'oceano di Encelado.