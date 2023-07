Finalmente abbiamo notizie dell'elicottero su Marte dopo 63 giorni di silenzio

Dopo due mesi di silenzio, che ci hanno fatto presagire il peggio, l'elicottero Ingenuity su Marte ha finalmente ripreso i contatti con la Terra. Il 28 giugno, attraverso il rover Perseverance, la NASA ha ricevuto le prime comunicazioni con il drone dal 26 aprile, quando Ingenuity ha interrotto i contatti al termine del suo 52° volo.

Il rover Perseverance e l'elicottero stanno attualmente esplorando una zona del cratere Jezero caratterizzata da un terreno molto accidentato, che rende più probabili le interruzioni delle comunicazioni. Durante il volo 52, durato 139 secondi, Ingenuity ha coperto una distanza di 363 metri e il team aveva l'obiettivo di riposizionare l'elicottero e scattare foto per il team scientifico di Perseverance.

Fortunatamente, i dati di volo appena ricevuti suggeriscono che il mezzo volante sia in buona salute. Se ulteriori controlli confermeranno questa ipotesi, l'elicottero potrebbe volare di nuovo nelle prossime settimane. Ingenuity e Perseverance sono atterrati all'interno del cratere Jezero nel febbraio 2021. Mentre gli scienziati davano per scontato il successo del rover, il più tecnologico mai arrivato su Marte, avevano dei dubbi per il drone.

L'elicottero ha rapidamente superato la sua missione primaria, una campagna di cinque voli progettata per dimostrare che l'esplorazione aerea è fattibile su Marte, e ha stupito semplicemente tutti gli addetti ai lavori. Successivamente, Ingenuity ha intrapreso una missione estesa, durante la quale sta fungendo da esploratore per Perseverance.

Insomma, da Marte tutto bene!