Noto brand cinese di smartphone Android venduto a una casa automobilistica

Il settore degli smartphone a volte riserva delle sorprese non di poco conto agli appassionati, basti pensare alla chiusura di un noto produttore europeo avvenuta nel 2021. Questa volta, invece, un popolare brand cinese legato al mondo degli smartphone Android è stato venduto a una casa automobilistica.

Infatti, secondo quanto riportato dal South China Morning Post, Geely ha acquistato il 79,09% di Meizu. L'acquisizione servirà a quanto pare soprattutto per rafforzare l'ecosistema connesso della casa automobilistica, ma la notizia ha in realtà attirato maggiormente l'interesse degli appassionati del mondo degli smartphone.

Dovete infatti sapere che Meizu in passato era vista come uno dei colossi del mondo dei dispositivi mobili, dato che rappresentava uno dei principali brand cinesi in campo smartphone. Nel corso degli anni Meizu ha tuttavia lasciato ampio spazio in termini di mercato a realtà ben note anche da chi si è avvicinato solamente di recente al settore, tra cui Xiaomi.

In ogni caso, dare oggi un'occhiata alla scheda di Everyeye Tech dedicata a Meizu, che per anni ha indirizzato gli appassionati verso i prodotti lanciati dal brand, può potenzialmente far scendere una lacrimuccia sul volto di più di qualche appassionato. C'è da dire però che, secondo i rumor, dovrebbe arrivare Meizu 19, primo smartphone sotto l'ala di Geely. L'interesse non è più quello di un tempo, ma qualcosa potrebbe ancora arrivare, nonostante l'acquisizione.