Noto insider conferma: iPad Pro M2 in arrivo a settembre, 'Super' iPad Pro nel 2023

Dopo aver scoperto che Apple starebbe lavorando ad un "super" iPad Pro da 16 GB di RAM e con uno schermo da 14,1", molti hanno iniziato a domandarsi cosa ne sarà dell'iPad Pro 2022, temendo che sarebbe stato cancellato. Fortunatamente, oggi un noto insider ha risposto ai dubbi dei fan.

Nell'ultimo numero della newsletter Power On di Bloomberg, infatti, il giornalista Mark Gurman ha spiegato che un nuovo iPad Pro arriverà anche nel 2022, anche se quest'ultimo sarà meno innovativo del modello "super" in arrivo nel 2023, che dovrebbe adottare anche le tecnologie ProMotion per il refresh rate dinamico e mini-LED per lo schermo.

Secondo Gurman, il nuovo iPad Pro 2022 arriverà a settembre o ottobre e porterà con sé alcune interessanti novità, pur senza stravolgere la lineup dei tablet di Cupertino come potrebbe fare il device del prossimo anno. Nello specifico, il giornalista dice di aspettarsi "un chip M2, la ricarica wireless e un miglioramento della fotocamera".

Probabilmente, visto che il nuovo iPad Pro del 2023 dovrebbe essere lanciato con una diagonale da 14", i due modelli del 2022 potrebbero avere i classici schermi da 11" e da 12,9", mantenendo dunque un form factor identico all'attuale generazione di tablet Apple.

In compenso, l'iPad Pro dovrebbe ricevere un chip M2, allineandosi con i nuovissimi Macbook Air e Macbook Pro M2 presentati alla WWDC di inizio giugno, insieme a delle fotocamere rinnovate e migliorate. Purtroppo, però, non è chiaro cosa cambierà nelle lenti del tablet, poiché Gurman non ha fornito informazioni più precise in merito.

La novità più controversa tra quelle riportate dal giornalista di Bloomberg è però la ricarica wireless. Secondo 9to5Mac, infatti, Apple starebbe faticando molto nello sviluppo delle tecnologie di ricarica senza fili per gli iPad di nuova generazione, arrivando a sovvertire completamente i propri piani ad inizio 2022 ed a riprendere la ricerca a riguardo con delle soluzioni completamente nuove.