Noto insider sicuro: i nuovi MacBook Pro ed iPad Pro entreranno in produzione nel 2022

Nuove indiscrezioni e conferme sull’imminente arrivo sul mercato delle rinnovate generazioni di MacBook Pro ed iPad Pro. A pubblicarle il noto analista Ming-Chi Kuo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple.

Secondo quanto affermato in un paio di tweet pubblicati nelle scorse ore, i partner di Apple specializzati nella produzione di chip si starebbero preparando a dare il via alla produzione delle componenti che andranno a comporre la scheda tecnica di MacBook Pro ed iPad Pro. Il via alla produzione dovrebbe partire già nel corso del 2022, per la precisione nell’ultimo trimestre dell’anno.

Tuttavia, i chip a 3nm non saranno disponibili fino a Gennaio 2023, e questi due aspetti lasciano intuire che i nuovi laptop e tablet non sfrutteranno il nodo in questione.

Le voci trapelate nelle scorse settimane riferivano che i nuovi modelli di MacBook Pro dovrebbero essere dotati di chip M2 Pro ed M2 Max, che per molti potrebbero essere i primi chip a 3nm di Apple. Tuttavia, qualora le informazioni pubblicate da Kuo dovessero rivelarsi accurate, bisognerà attendere ancora un anno per poterci mettere su le mani.

Nel frattempo, ricordiamo che il prossimo 7 Settembre Apple terrà l’evento di presentazione dei nuovi iPhone e della prossima generazione di Apple Watch.