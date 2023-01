Questo noto smartphone Samsung ha ricevuto l'ultimo aggiornamento Android

Dopo aver guardato al futuro mediante le novità di Samsung dal CES 2023, torniamo ad approfondire questioni relative al noto brand sudcoreano. Questa volta, però, ci soffermiamo sul presente, in quanto un noto modello di smartphone dell'azienda ha ricevuto l'ultima major release di Android.

A tal proposito, come riportato da PhoneArena e SamMobile, Android 13 è arrivato su Samsung Galaxy A71 5G. Il rollout a livello Global è iniziato a dicembre 2022, ma adesso il tutto è stato esteso anche agli Stati Uniti d'America. Non è tuttavia per questo che l'attenzione degli appassionati si è concentrata su questo update.

Infatti, la versione del firmware A716USQU7FVL3, che include le patch di sicurezza di novembre 2022 e la One UI 5, segna anche l'ultima major release che il dispositivo riceverà. La fine del supporto software per Samsung Galaxy A71 5G è d'altronde fissata al 2023, dunque l'aggiornamento arrivato di recente segna di fatto la parola "fine" da quel punto di vista.

Ricordiamo in ogni caso che Samsung Galaxy A71 5G è stato annunciato nel 2020 e disponeva originariamente di Android 10. Nel 2021 è poi arrivato Android 11, seguito da Android 12 nel 2022. Ora il rilascio di Android 13 nel 2023 segna la fine della promessa delle tre major release. Insomma, mentre si guarda al futuro fiduciosi in merito all'estensione del supporto dei dispositivi Android, era giusto approfondire la questione, così da tenere informati gli utenti sul noto modello.