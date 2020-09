Durante la notte di Halloween ci sarà la 'Luna Blu', ma non è quello che pensate

Non si vedeva in tutti i fusi orari per la prima volta dal lontano 1944 e finalmente, nella serata di Halloween, tutti gli appassionati potranno godere appaino della "Luna Blu". No, non c'entra niente il colore con questo nome, poiché il nostro corpo celeste avrà la stessa bellissima tinta di sempre.

Esistono, infatti, due tipi di lune blu. Il primo si riferisce alla seconda luna piena in un mese di calendario. L'altro tipo è una luna blu stagionale, che è la terza di quattro lune piene in una stagione. A volte una luna blu può essere sia mensile che stagionale, ma è molto rara. E si verificherà prossimamente nel 2048.

Quella del 31 ottobre è la varietà mensile. Questa sarà la seconda luna piena di ottobre e arriverà dopo la prima luna piena dell'1 ottobre. Si tratta di un evento atteso, poiché l'ultima luna blu mensile si è verificata il 31 marzo 2018. La versione di quest'anno, inoltre, è ancora più rara, a causa della portata della sua visibilità: sarà in piena esposizione per tutti gli abitanti della Terra, non importa il luogo... basterà alzare gli occhi in cielo. Questo fatto non accadrà più per i prossimi 19 anni.

La Luna non diventerà (ovviamente) di colore blu, ma non significa che non valga la pena di essere vista poiché, in quel momento in cui avremo gli occhi fissi sul nostro bel satellite, altre milioni di persone - in tutti gli angoli del globo - la staranno osservando stupiti di fronte a cotanta maestosità e bellezza. Qualcosa che si potrà rifare "solo" tra un ventennio.